Спецоперация 14 ноября 2022, 09:29 «Если не подавить противника, все закончится печально». Боец — о взятии села под Артемовском Боец отряда «Вагнер» рассказал телеканалу «Звезда», как проходило освобождение Отрадовки РИА «Новости»

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Российские военные в течение недели освобождали село Отрадовка под Артемовском в Донецкой Народной Республике. Боец частной военной компании «Вагнер» рассказал телеканалу «Звезда», что украинские военные обустроили в каждом доме пункт обороны.

«Если не подавить противника, то тогда все закончится печально. Все хотят домой к родным и близким. Но прежде всего у нас стоит задача, которую нужно выполнить», — сказал он.

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Наступление вели без остановки в течение недели, чтобы не дать противнику отдохнуть. Отрадовка — небольшое село в 11 километрах от Артемовска. Однако освободить его оказалось непросто. В каждом доме есть подвалы, и украинские военные оборудовали в них свои оборонительные точки. Бойцам пришлось выдавливать их.

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Отряд ЧВК «Вагнер» закрепился на юго-востоке Артемовска и занял позиции украинских бойцов. В течение двух месяцев российские военные продвинулись в этом районе на восемь километров.

Телеканал показал «дорогу смерти» — тропу к бывшим украинским укреплениям. Вооруженные силы Украины обустроили сложную сеть траншей длиной пять километров с бетонными бункерами через каждые 100 метров, окопами высотой с человеческий рост и трехсторонними бойницами. Эти укрепления взяли 40 бойцов отряда.