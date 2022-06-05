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    05 июня 2022, 18:29

    «Если б я была в спальне, меня бы не было». Пострадавшая рассказала об ударах ВСУ по Донецку

    Пострадавшая жительница Донецка рассказала об ударах ВСУ

    Александр Блинов, Виктория Комогорцева

    Жительница Донецка, пострадавшая во время обстрелов со стороны ВСУ 4 июня, рассказала, что происходило при атаке «Градами» и «Ураганами». Корреспондент «360» пообщалась с ней в больнице.

    Женщина рассказала, что отделалась ожогом и ушибом.

    «Диагнозы все хорошие. Сказали, если бы я в спальне, меня бы не было. А я была в зале. С головой все нормально. Рука болит, но сказали, переломов нет, все пройдет. Ушиб», — сказала она.

    Снаряд буквально пролетел мимо нее.

    «Хотела дверь закрыть, чтобы комары не летели. А потом очутилась под столом», — сообщила она.

    Женщина пока не знает, что осталось от квартиры. Ее сразу забрали в больницу.

    «Слышу, бегают все по подъезду. Услышала, что стекло летит. В спальне стекла все выбиты. А за зал я не знаю. Врач приехал, посмотрел на меня, говорит: „Идите вниз, если можете. Если не можете, мы вас отнесем“. Я говорю: „Я сама пойду“», — сказала она.

    Женщина сказала, что живет с сыном. Где он, она не знает.

    «А сына нету. Он куда-то уехал и не приехал», — сообщила она.

    Она призналась, что давно устала от бомбежек. Уже не думает о том, почему ВСУ бьют по жилым домам.

    «С 2014 года, все время. И самолеты летали, тоже переносили», — сказала пострадавшая.

    В последнее время обстрелы усилились, подтвердила она.

    «Конечно, [взрывы усилились]. Школа № 5, школа № 22, потом еще рядом дом, а потом еще по нам встречали, и по школе тоже, там лицей, по лицею тоже. И вот эти жертвы невинных людей. За что?» — сказала она.

    Вечером 4 июня ВСУ выпустили по Донецку более 50 снарядов. По данным СЦКК, при украинских обстрелах в ДНР погибли пять человек, 20 получили ранения. В Донецке пострадали 13 человек, серьезные повреждения получили несколько домов.