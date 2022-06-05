«Если б я была в спальне, меня бы не было». Пострадавшая рассказала об ударах ВСУ по Донецку

Жительница Донецка, пострадавшая во время обстрелов со стороны ВСУ 4 июня, рассказала, что происходило при атаке «Градами» и «Ураганами». Корреспондент «360» пообщалась с ней в больнице.

Женщина рассказала, что отделалась ожогом и ушибом.

«Диагнозы все хорошие. Сказали, если бы я в спальне, меня бы не было. А я была в зале. С головой все нормально. Рука болит, но сказали, переломов нет, все пройдет. Ушиб», — сказала она.

Снаряд буквально пролетел мимо нее.

«Хотела дверь закрыть, чтобы комары не летели. А потом очутилась под столом», — сообщила она.

Женщина пока не знает, что осталось от квартиры. Ее сразу забрали в больницу.

«Слышу, бегают все по подъезду. Услышала, что стекло летит. В спальне стекла все выбиты. А за зал я не знаю. Врач приехал, посмотрел на меня, говорит: „Идите вниз, если можете. Если не можете, мы вас отнесем“. Я говорю: „Я сама пойду“», — сказала она.

Женщина сказала, что живет с сыном. Где он, она не знает.

«А сына нету. Он куда-то уехал и не приехал», — сообщила она.

Она призналась, что давно устала от бомбежек. Уже не думает о том, почему ВСУ бьют по жилым домам.

«С 2014 года, все время. И самолеты летали, тоже переносили», — сказала пострадавшая.

В последнее время обстрелы усилились, подтвердила она.

«Конечно, [взрывы усилились]. Школа № 5, школа № 22, потом еще рядом дом, а потом еще по нам встречали, и по школе тоже, там лицей, по лицею тоже. И вот эти жертвы невинных людей. За что?» — сказала она.

Вечером 4 июня ВСУ выпустили по Донецку более 50 снарядов. По данным СЦКК, при украинских обстрелах в ДНР погибли пять человек, 20 получили ранения. В Донецке пострадали 13 человек, серьезные повреждения получили несколько домов.