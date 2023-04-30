Важное 30 апреля 2023, 15:10 Эшелон с боеприпасами для ВСУ уничтожили около Краматорска Минобороны сообщило об уничтожении 200 тонн боеприпасов для ВСУ около Краматорска РИА «Новости»

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Российские войска нанесли удар по эшелону, перевозившему 200 тонн боеприпасов для ВСУ около железнодорожной станции рядом с городом Краматорском. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он пояснил, что это только одна атака, которую за минувшие сутки провели по позициям противника оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировки российских войск.

«В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено до двухсот тонн боеприпасов ВСУ», — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что также российские войска поразили командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе поселка Белогоровка, пункт ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны около поселка Свесса Сумской области.

Всего за минувшие сутки российские военные поразили 82 артиллерийских подразделения войск противника на огневых позициях и нанесли удары по живой силы и скоплению военной техники ВСУ в 115 районах проведения специальной военной операции.