30 апреля 2023, 15:10
Эшелон с боеприпасами для ВСУ уничтожили около Краматорска
Минобороны сообщило об уничтожении 200 тонн боеприпасов для ВСУ около Краматорска
Российские войска нанесли удар по эшелону, перевозившему 200 тонн боеприпасов для ВСУ около железнодорожной станции рядом с городом Краматорском. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Он пояснил, что это только одна атака, которую за минувшие сутки провели по позициям противника оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировки российских войск.
«В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено до двухсот тонн боеприпасов ВСУ», — заявил Конашенков.
Представитель Минобороны добавил, что также российские войска поразили командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе поселка Белогоровка, пункт ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны около поселка Свесса Сумской области.
Всего за минувшие сутки российские военные поразили 82 артиллерийских подразделения войск противника на огневых позициях и нанесли удары по живой силы и скоплению военной техники ВСУ в 115 районах проведения специальной военной операции.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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