Еще три сухогруза с зерном вышло из украинских портов

Три судна с сельскохозяйственной продукцией вышло из украинских портов в понедельник утром. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба Министерства обороны Турции.

Как отмечается в сообщении оборонного ведомства, они вывозят сельхозпродукцию в Турцию, Румынию и Египет.

Сухогруз с украинской кукурузой отплыл от порта Черноморск в Одесской области утром 25 августа.

В министерстве подчеркнули, что отгрузка продукции в рамках подписанного зернового соглашения продолжается в плановом порядке.

Накануне из украинских портов вышло четыре сухогруза, груженных пшеницей и кукурузой.

В конце июля ООН, Россия, Турция и Украина по итогам переговоров подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт, а также о содействии России вывозу украинского зерна.

Первый сухогруз с кукурузой вышел из порта Одессы 1 августа и направился в Ливан. Минобороны Турции показало процедуру его досмотра в Стамбуле. При этом официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщал, что организация не контролирует процесс закупок украинского зерна и маршруты его доставки.