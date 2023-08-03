Спецоперация 03 августа 2023, 09:29 Еще один ЗРК IRIS-T уничтожили в Херсонской области в ходе спецоперации ТАСС: российские силы уничтожили ЗРК IRIS-T в Херсонской области Википедия

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Российские подразделения за сутки уничтожили 15 бойцов ВСУ и зенитно-ракетный комплекс IRIS-T производства Германии в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По данным собеседника агентства, огневое поражение ЗРК нанесли в районе населенного пункта Надеждовка.

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На трех участках линии обороны в общей сложности ликвидировали 15 военнослужащих противника, добавил он. Помимо этого, ВСУ лишились гаубицы «Мста-Б» с боекомплектом и 120-миллиметрового минометного расчета и боекомплекта к нему.

В минувший вторник, 1 августа, ТАСС сообщал об уничтожении ЗРК IRIS-T в районе населенного пункта Мирное Херсонской области. Также, по словам источника агентства, российские военные ликвидировали 10 украинских военнослужащих и две лодки в районе островов Даманский и Просеретский.