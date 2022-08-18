Еще один сухогруз с зерном отплыл от Украины

Сухогруз с украинской кукурузой отплыл от порта Черноморск в Одесской области утром в четверг. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба Министерства обороны Турции.

«Сегодня из порта Черноморск Украины в рамках отгрузки зерна вышло судно I MARIA с кукурузой», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В министерстве подчеркнули, что отгрузка продукции в рамках подписанного зернового соглашения продолжается в плановом порядке.

Накануне из украинских портов вышло четыре сухогруза, груженных пшеницей и кукурузой.

В конце июля Россия, Украина, Турция и ООН по итогам переговоров в Стамбуле заключили соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт, а также о содействии России вывозу зерна с Украины. Первый сухогруз с кукурузой вышел из порта Одессы 1 августа и поплыл в Ливан. Минобороны Турции сняло на фото процедуру его досмотра в Стамбуле.

Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщал, что организация не контролирует процесс закупок украинского зерна и маршруты его доставки.