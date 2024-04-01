Спецоперация 01 апреля 2024, 14:11 Еще один Abrams уничтожили в зоне СВО МО России: на Авдеевском направлении уничтожили американский танк Abrams Armin Weigel/dpa / Global Look Press

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Очередной танк американского производства Abrams уничтожили на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Противник потерял до 295 военнослужащих, танк Abrams производства США, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей», — передали в оборонном ведомстве.

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Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражения нескольким бригадам украинской армии возле населенных пунктов Первомайское, Бердычи, Тоненькое и Водяное Донецкой Народной Республики. Помимо этого, бойцы отразили две контратаки возле Ленинского и Шумов в ДНР.

Ранее в Запорожской области уничтожили важный для Вооруженных сил Украины автомобильный мост. Его вывели из строя, чтобы усложнить поставки боеприпасов Вооруженным силам Украины, а также затруднить ротации противника. До этого российские военнослужащие разрушили железнодорожный мост в Курахове.