Еще два сухогруза с зерном отправятся из Черноморска сегодня

Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил отправку из Черноморска еще двух судов с кукурузой и подсолнечным маслом, написал ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы ООН. Сухогрузы выйдут из порта сегодня.

«Совместный координационный центр санкционировал сегодня отбытие двух судов через морской гуманитарный коридор с грузом в 70 тысяч тонн продовольствия. Судна отправятся 9 августа», — отмечено в сообщении.

Судно Ocean Lion с 64 тысячами тонн кукурузы отправится в Южную Корею. Судно Rahmi Yagci, нагруженное 5,3 тысячи тонн подсолнечного масла, последует в Стамбул.

Украинская сторона обязана уведомлять Совместный координационный центр о прибытии судна в турецкую зону досмотра не позднее чем за сутки до этого. Представители центра организуют инспекцию корабля, чтобы убедиться, что на борту нет «несанкционированных грузов или персонала». После этого принимается решение о том, может ли судно продолжать движение.

Благодаря стамбульским договоренностям по зерну с Украины уже удалось вывезти более 305 тонн грузов.Россия и Украина обязались не атаковать торговые и гражданские корабли и инфраструктуру в портах.