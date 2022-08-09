Еще два сухогруза с украинской сельхозпродукцией вышли из Черноморска

Две баржи с украинской сельхозпродукцией покинули территориальные воды страны утром 9 августа. Это сухогрузы Rahmi Yagci и Ocean Lion, сообщил сервис отслеживания судов Marine Traffic.

Трюмы судов загружены кукурузой и подсолнечным маслом. Их отправку из Черноморска разрешил совместный координационный центр в Стамбуле.

По данным минобороны Турции Ocean Lion с 64 тысячами тонн кукурузы отправится в Южную Корею, а сухогруз Rahmi Yagci с 5,3 тысячи тонн подсолнечного масла бросит якорь в Стамбуле.

Всего, по данным сервиса, украинские порты покинули 12 судов с зерном.

Украинская сторона обязана уведомлять Совместный координационный центр о прибытии судна в турецкую зону досмотра не позднее чем за сутки до этого. Представители центра организуют инспекцию корабля, чтобы убедиться, что на борту нет «несанкционированных грузов или персонала». После этого принимается решение о том, может ли судно продолжать движение.

Стамбульские договоренности по зерну позволили вывезти с Украины более 305 тонн грузов. Россия и Украина обязались не атаковать торговые и гражданские суда, а также инфраструктуру морских акваторий.