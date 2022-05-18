Еще 785 украинских военных вышли с «Азовстали» и сдались в плен

Еще 785 украинских военных сдались в плен, выйдя с предприятия «Азовсталь». Об этом в своем Теlеgrаm-канале написал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

«Итого через наш участок на сегодня — 785 человек. Смотрю на это дело… вчера 600, сегодня почти 800 только на нашем участке», — написал Ходаковский.

По его словам, все пленные — боеспособные мужчины.

Утром 18 мая сообщалось, что за прошлые сутки 694 украинских боевика, которые находились на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен.

Договоренности о выходе украинских бойцов были достигнуты 16 мая. Российская сторона ввела режим полной тишины, открыла гуманитарные коридоры, обеспечила транспорт, в том числе машины скорой помощи. В общей сложности «Азовсталь» покинули 959 военных, среди них 80 раненых, из которых 51 нужно было стационарное лечение. В связи с этим их доставили в больницу Новоазовска в ДНР.