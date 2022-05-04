Еще 517 мирных жителей эвакуировали из Мариуполя

За сутки, с 8:00 3 мая до 8:00 4 мая, из Мариуполя эвакуировали 517 человек, среди них 61 ребенок. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram.

Жителей направили в село Безыменное Новоазовского района. Сейчас они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, развернутом силами МЧС ДНР. В ведомстве ведут списки эвакуированных.

В период с 5 марта по утро 4 мая в пункт оказания помощи населению «Безыменное» попали 27 282 человека.

Накануне сообщалось, что с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуирован 101 мирный житель. Для безопасного вывода людей войска и ДНР открыли гуманитарный коридор и обеспечили режим тишины. Жителей эвакуировали группами. В Безыменном они получили питание, ночлег и медпомощь.