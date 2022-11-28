Важное 28 ноября 2022, 12:02 Еще 23 военных ЛНР освободили из плена — Пасечник Врио главы ЛНР Пасечник сообщил об освобождении 23 военных республики из плена на Украине РИА «Новости»

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Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил еще об одном российско-украинском обмене военнопленными. Теперь домой вернутся еще 23 бойца республики. Об этом Пасечник написал в Telegram.

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«Из украинского плена освобождены и возвращаются домой 23 защитника Луганщины! Уже через несколько часов бойцы смогут обнять своих родных и близких», — сообщил он.