ЕС запретит трансляцию ТВ-каналов из РФ и откажется от российского топлива

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что войдет в шестой пакет санкций против России. Ее заявление процитировало РИА «Новости».

Шестой пакет санкций против РФ, который примут уже сегодня, будет включать запрет на трансляцию нескольких российских телеканалов. Санкции затронут официальные российские СМИ, которые якобы распространяют неверную информацию о происходящем на Украине.

Также ограничения коснутся и энергоносителей. Евросоюз всерьез рассматривает полный запрет на ввоз топлива из РФ. Меры могут затронуть нефть и газ.

В шестом пакете антироссийских санкций могут ограничить и работу одного из крупнейших российских банков — «Сбера». Также ограничения коснутся военных из РФ. Ограничения могут затронуть тех представителей российских ВС, которых Запад подозревает в причастности к освобождению Мариуполя от контроля ВСУ.