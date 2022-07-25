Евросоюз закрывает глаза на коррумпированность украинских властей, продолжая поставки оружия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что в Европе стараются замалчивать опасную неудобную правду о беспрецедентных рисках такой политики.

По словам Захаровой, речь идет о рисках для внутренней безопасности ЕС и ее граждан.

«Закрывали глаза на тотальную коррумпированность киевских властей. Все приносилось в жертву амбициям отдельных руководителей ЕС и его стран-членов нанести как можно больший урон России», — отметила Захарова.

Представитель МИД напомнила, что Европол вынужден открыто признать — поставляемое Украине оружие расходится по рукам представителей организованной преступности. В Молдавии даже создали «Центр по поддержке в области внутренней безопасности и управления границами». Мария Захарова добавила, что одной из ключевых его задач является пресечение контрабанды оружия и мигрантов в ЕС.

«Вместо принятия решения о прекращении поставок Украине вооружений Брюссель предпочитает заниматься заведомо проигрышной борьбой с последствиями. ЕС становится частью конфликта?», — задалась вопросом представитель российского МИД.

Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась подкупить военных ВС России, чтобы они угнали российские боевые самолеты. Контрразведка РФ предотвратила такое развитие событий. По мнению эксперта Центра военно-политической журналистики Владимира Орлова, операцией по угону самолетов руководила британская служба MI6.