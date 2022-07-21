ЕС утвердил пятый транш на покупку оружия для Украины

Страны Евросоюза договорились о предоставлении Украине пятого транша в размере 500 миллионов евро на закупку оружия. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Он напомнил, что средства взяли из Европейского фонда мира.

«На заседании Контактной группы по Украине на министерском уровне страны — члены ЕС договорились мобилизовать пятый транш военной помощи в 500 миллионов евро для дальнейшей поддержки украинских вооруженных сил», — заявил Боррель.

Общий размер всех пяти траншей, которые страны Евросоюза выделили на военную помощь Украине, составил 2,5 миллиарда рублей. Средства получают не власти Киева, а европейские страны, которые направляют оружие на Украину. При этом финансирование распространяется, как на новые виды военной техники, так и написанные и снятые с вооружения.

Министерство обороны США сообщило, что Украина получит более 20 ракетных систем залпового огня HIMARS, 12 из которых уже отправили. Речь идет о системах с дальностью до 80 километров. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, дальнейшие поставки зависят от дальнейших запросов украинской стороны.