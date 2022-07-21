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    21 июля 2022, 00:11

    ЕС утвердил пятый транш на покупку оружия для Украины

    Глава дипкорпуса ЕС Боррель: Украине выделили 500 млн евро на покупку оружия

    Анатолий Минкин

    Страны Евросоюза договорились о предоставлении Украине пятого транша в размере 500 миллионов евро на закупку оружия. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    ЕС утвердил пятый транш на покупку оружия для Украины

    Он напомнил, что средства взяли из Европейского фонда мира.

    «На заседании Контактной группы по Украине на министерском уровне страны — члены ЕС договорились мобилизовать пятый транш военной помощи в 500 миллионов евро для дальнейшей поддержки украинских вооруженных сил», — заявил Боррель.

    Общий размер всех пяти траншей, которые страны Евросоюза выделили на военную помощь Украине, составил 2,5 миллиарда рублей. Средства получают не власти Киева, а европейские страны, которые направляют оружие на Украину. При этом финансирование распространяется, как на новые виды военной техники, так и написанные и снятые с вооружения.

    Министерство обороны США сообщило, что Украина получит более 20 ракетных систем залпового огня HIMARS, 12 из которых уже отправили. Речь идет о системах с дальностью до 80 километров. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, дальнейшие поставки зависят от дальнейших запросов украинской стороны.