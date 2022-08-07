Волкер заявил о наступлении «сверхтяжелых времен» для ЕС, Украины и России

Грядущая зима будет очень сложной для Украины, Евросоюза и России, заявил бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. По его мнению, сейчас все страны должны понимать, что впереди сверхтяжелые времена.

«Я считаю, что эта зима будет тяжелая для всех: Европы, Украины и для России тоже. Но мы будем оказывать не только военную помощь, но и финансовую, гуманитарную», — сказал он в беседе с журналистами украинских СМИ.

Дипломат пояснил, что для ЕС зима будет тяжелой из-за проблем с энергоресурсами. При этом он подчеркнул, что власти европейских стран готовятся к новому зимнему сезону.

В июле агентство DPA сообщило, что страны Евросоюза согласовали план по снижению потребления газа. Так ЕС пытается подготовиться к возможному прекращению поставок из России. В Германии власти вовсю агитируют жителей экономить электричество и воду.

Пенсионеры из ФРГ даже начали бронировать туры в теплые страны, чтобы избежать платы зимой за отопление. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на местные СМИ.