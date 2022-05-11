ЕС отказался быть посредником в переговорах России и Украины

Евросоюз не может выступать в качестве посредника на переговорах России и Украины. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Не мы. Русские этого не примут, как и мы не примем Россию в качестве посредника», — ответил Боррель на вопрос журналиста газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, может ли ЕС стать посредником в российско-украинских переговорах.

По словам главы дипломатии ЕС, в этой ситуации Китай тоже не подходит на роль посредника, так как власти страны склоняются на российскую сторону. Еще Боррель упомянул Турцию, которая поддерживает хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной.

«Лучше всего, конечно, была бы Организация Объединенных Наций», — заявил он.

Боррель добавил, что определять исход переговоров должны только их участники. При этом он отказался высказаться о возможных результатах обсуждений. Глава внешнеполитической службы Евросоюза подчеркнул, что исход российско-украинских переговоров будут зависеть от того, насколько сильна каждая из стран.