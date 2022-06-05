Эрдоган заявил о панике в Европе из-за кризиса на Украине

В Европе на фоне украинского кризиса наблюдается паника, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Так он охарактеризовал реакцию жителей стран ЕС на поток беженцев с Украины.

Своим видением происходящего в Европе Эрдоган поделился на съезде правящей Партии справедливости и развития, написал ТАСС.

«В то время как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе из-за российско-украинского кризиса. Мы молимся, чтобы мир как можно скорее вышел из переживаемого им критического периода», — добавил президент Турции.

По его мнению, западная система безопасности начала разрушаться. Он отметил, что часть стран уже выразила поддержку идеи Турции о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН.