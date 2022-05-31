Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал стремление Турции организовать встречу российско-украинской делегации и ООН в Стамбуле. Об этом написала «Политика сегодня».

По словам эксперта, турецкий лидер Реджеп Эрдоган заинтересован в урегулировании ситуации на Украине и с экономической, и с политической точки зрения.

«Все пытаются быть модераторами переговорного процесса — не только Турция, но и Франция, Израиль… Во-первых, это престижно: тот лидер, которому удастся стать посредником в консенсусе между Россией и Украиной, наберет политические очки и его страна будет иметь статус чуть ли не „объединителя“ Европы», — сообщил политолог.

Блохин отметил, что Турция активно поставляет Украине боевые беспилотники «Байрактар». В то же время для нее ценны связи с Россией, которая является одним из крупнейших поставщиков газа, металла и зерна в страну. Кроме того, на фоне санкций Турция рекордно нарастила поставки фруктов, текстиля, одежды, обуви и бытовой техники в Россию.

Для реального перемирия неважно, какая третья сторона станет «модератором» переговорного процесса, заключил Блохин.