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    23 августа 2022, 08:29

    Эрдоган рассказал о тревогах Зеленского

    Эрдоган рассказал о беспокойстве Зеленского из-за обманщиков в окружении

    Екатерина Виславская

    Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен тем, что его обманывают. Об этом после львовских переговоров заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил телеканал Ulusal TV.

    Эрдоган рассказал о тревогах Зеленского

    «Он очень обеспокоен. Есть люди, которые его много обманывают», — сказал турецкий президент.

    Реджеп Тайип Эрдоган нанес визит на Украину. Он побывал во Львове, обсудил с Зеленским выполнение зернового соглашения, возобновление переговоров с Россией, принял участие в трехсторонней встрече с участием генсека ООН Антониу Гутерриша. Председатель Центра кризисных и политических исследований в Анкаре Мехмет Сейфаддин Арол предположил, что цель этой поездки заключалась в том, чтобы образумить украинские власти на пороге продовольственного кризиса и ядерной угрозы.

    Владимиру Зеленскому на посту президента Украины начали искать замену. Западные страны перестали ему доверять и присматривают кандидатов. Так, колумнистка Виктория Никифорова назвала в качестве возможного преемника главу Генштаба Украины Валерия Залужного, а советник главы президентского офиса Алексей Арестович сам объявил о планах участвовать в следующих выборах.