Эрдоган рассказал о тревогах Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен тем, что его обманывают. Об этом после львовских переговоров заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил телеканал Ulusal TV.

«Он очень обеспокоен. Есть люди, которые его много обманывают», — сказал турецкий президент.

Реджеп Тайип Эрдоган нанес визит на Украину. Он побывал во Львове, обсудил с Зеленским выполнение зернового соглашения, возобновление переговоров с Россией, принял участие в трехсторонней встрече с участием генсека ООН Антониу Гутерриша. Председатель Центра кризисных и политических исследований в Анкаре Мехмет Сейфаддин Арол предположил, что цель этой поездки заключалась в том, чтобы образумить украинские власти на пороге продовольственного кризиса и ядерной угрозы.

Владимиру Зеленскому на посту президента Украины начали искать замену. Западные страны перестали ему доверять и присматривают кандидатов. Так, колумнистка Виктория Никифорова назвала в качестве возможного преемника главу Генштаба Украины Валерия Залужного, а советник главы президентского офиса Алексей Арестович сам объявил о планах участвовать в следующих выборах.