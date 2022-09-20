Эрдоган призвал Украину пойти навстречу России | 360°

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Спецоперация
20 сентября 2022, 06:44
Пентагон отказался отдать ВСУ свои истребители F-16
Спецоперация
20 сентября 2022, 06:20
Эрдоган призвал Украину пойти навстречу России
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Происшествия
20 сентября 2022, 05:54
Подростки на Сахалине организовали подпольные бои без правил — СМИ
Важное
20 сентября 2022, 05:51
Эрдоган заявил, что не теряет надежды организовать встречу Путина и Зеленского в Турции
Мир
20 сентября 2022, 05:36
Умер глава одной из трех политических партий Северной Кореи
Общество
20 сентября 2022, 05:21
Туристический сбор предложили распространить на все регионы России
Общество
20 сентября 2022, 05:03
Вильфанд объяснил, можно ли было предсказать смерч в Курске
Мир
20 сентября 2022, 04:50
Итальянцы спели «Катюшу» в поддержку России
Мир
20 сентября 2022, 04:43
Более миллиона человек остались без электричества из-за мощного землетрясения в Мексике