Эрдоган призвал Украину пойти навстречу России | 360°

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Эрдоган призвал Украину пойти навстречу России

Президент Турции Эрдоган заявил о стремлении Путина устранить кризис на Украине

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Россия стремится к завершению кризиса на Украине, и киевскому режиму следует пойти ей навстречу. Об этом в интервью американскому телеканалу PBS заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Выжимки из беседы опубликовал сайт Yeni Şafak.

Он дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что невозможно победить в бою, который оканчивается гибелью людей. В том, как скоро завершится конфликт, очень важна позиция России, а она стремится к этому.

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«[Президент России Владимир] Путин, на самом деле, пытается закончить эту работу как можно скорее. <…> Конечно, это хорошие разработки, но здесь Украина должна иметь такое же понимание с Россией, и теперь мы должны быть полны решимости остановить этот конфликт», — сказал президент Турции.

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По его словам, Россия уже сделала первые шаги навстречу — договорилась об обмене 200 военнопленными и заключила зерновую сделку.

Реджеп Эрдоган подвел предварительные итоги выполнения зерновой сделки. Из украинских портов экспортировали около трех миллионов тонн сельхозпродукции, теперь пришло время выполнить второй этап соглашения — открыть возможности для поставки российских товаров и удобрений. Турецкий президент заявил, что нужно обеспечивать слабо развитые и бедные страны, а не преуспевающие. Если удастся добиться этого, они смогут «прийти в себя».

Турция

Реджеп Эрдоган

Владимир Путин

Конфликт на востоке Украины

Специальная военная операция РФ на Украине

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