Эрдоган обсудит с правительством пути решения зернового вопроса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник обсудит с правительством вопросы внешней политики, среди которых зерновой вопрос. Это станет одним из основных пунктов повестки дня, сообщил телеканал TRT Haber.

В том числе планируется обсудить прошедшие 13 июля переговоры в Стамбуле, на которых присутствовали военные делегации Турции, России, Украины и представителей ООН. На них речь шла о создании морского зернового коридора для вывоза сельхозпродукции с Украины.

Также на заседании рассмотрят ситуацию на севере Сирии, где Турция планирует провести военную операцию, принять антитеррористические меры. Затронут и тему двухдневного визита Эрдогана в Иран. Там он примет участие в саммите в астанинском формате, заседании Совета сотрудничества высшего уровня.

В ходе переговоров в Стамбуле по зерновому вопросу Россия внесла свои предложения по поставкам украинского зерна за рубеж, которые исключали возможность использовать эти логистические цепочки для поставок Украине военной техники и оружия. Варианты, предложенные РФ, «в основном поддержали» участники встречи.