Энергоснабжение восстановили в Шебекине после обстрела ВСУ | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 19:19 Энергоснабжение восстановили в Шебекине после обстрела ВСУ «Белгородэнерго»: энергоснабжение в Шебекине восстановлено

Читать 360tv в

«Белгородэнерго» восстановило энергоснабжение в Шебекине, оно было отключено в результате повреждений после обстрела Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил ТАСС.

«Специалисты филиала „Россети Центр“ — „Белгородэнерго“ к 15:49 по Москве восстановили электроснабжение предприятий и жителей города Шебекина, обесточенных в результате повреждения электросетевой инфраструктуры со стороны ВСУ», — сказали в пресс-службе компании.

Реклама

В первую очередь энергетики обеспечили электроэнергией по резервным схемам социально значимые объекты, затем последовательно подали электроэнергию промышленным и бытовым потребителям. Сейчас электроснабжение восстановлено полностью.

Реклама

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что после попадания украинских снарядов почти 15 тысяч человек остались без электроэнергии. Число пострадавших при обстреле Шебекина —11 человек, двое погибли. Действие желтого уровня террористической опасности в Белгородской области продлили до 6 ноября.