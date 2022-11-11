11 ноября 2022, 05:13
Энергоснабжение Волновахи в ДНР восстановили на 90%
Глава Волновахского района Зинченко: до конца ноября восстановят электроснабжение Волновахи
В Волновахе в Донецкой Народной Республике (ДНР) на 90% восстановили энергоснабжение. Подключение всех объектов в городе планируется завершить к концу ноября, сообщил глава администрации Волновахского района Константин Зинченко в комментарии ТАСС.
«Сейчас к энергоснабжению у нас подключены 90% социальных объектов инфраструктуры и домов. <…> к концу ноября планируем закончить подключение всех объектов в городе», — сказал Зинченко.
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Он добавил, что сейчас работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются.
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Республиканские специалисты совместно с сотрудниками «Россетей» из разных российских регионов ведут восстановительные работы.
Украинские военные нанесли удар по Волновахе в начале ноября. Гражданскую трассу обстреляли из натовских РСЗО HIMARS.
Буквально за сутки до этого происшествия украинские военные обстреляли несколько районов ДНР. Под огнем со стороны военнослужащих украинской армии оказались Горловка и Ясиноватая. Националисты выпустили в общей сложности 19 снарядов калибром 155 миллиметров.
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