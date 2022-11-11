Спецоперация 11 ноября 2022, 05:13 Энергоснабжение Волновахи в ДНР восстановили на 90% Глава Волновахского района Зинченко: до конца ноября восстановят электроснабжение Волновахи Pxhere

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В Волновахе в Донецкой Народной Республике (ДНР) на 90% восстановили энергоснабжение. Подключение всех объектов в городе планируется завершить к концу ноября, сообщил глава администрации Волновахского района Константин Зинченко в комментарии ТАСС.

«Сейчас к энергоснабжению у нас подключены 90% социальных объектов инфраструктуры и домов. <…> к концу ноября планируем закончить подключение всех объектов в городе», — сказал Зинченко.

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Он добавил, что сейчас работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются.

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Республиканские специалисты совместно с сотрудниками «Россетей» из разных российских регионов ведут восстановительные работы.

Украинские военные нанесли удар по Волновахе в начале ноября. Гражданскую трассу обстреляли из натовских РСЗО HIMARS.

Буквально за сутки до этого происшествия украинские военные обстреляли несколько районов ДНР. Под огнем со стороны военнослужащих украинской армии оказались Горловка и Ясиноватая. Националисты выпустили в общей сложности 19 снарядов калибром 155 миллиметров.