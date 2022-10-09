Энергодар остался без света и связи из-за обстрелов ВСУ | 360°

Спецоперация 09 октября 2022, 19:30 Поделиться Telegram

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Viber Энергодар остался без света и связи из-за обстрелов ВСУ Член ВГА Рогов: жители Энергодара второй день сидят без электроэнергии из-за ВСУ РИА «Новости»

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Энергодар и пригороды с субботы обесточены после обстрелов вооруженных сил Украины. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

В городе второй день нет связи, света и воды. ВСУ постоянными обстрелами не дают властям возможности ремонтировать городскую инфраструктуру.

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«В городе после вчерашних обстрелов нет электричества, связи, воды, в пригородах также. В магазинах холодильники разморозились. В больницах дизели запускаются для поддержания критических больных и для операций», — сказал Рогов.

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Обстрелу подверглась ТЭС города, расположенная рядом с Запорожской атомной станцией.

До этого Владимир Рогов доложил, что больше число наемников, более чем из 30 стран, скопилось на линии фронта в Запорожской области. Сообщается, что наемники и выходцы из западной Украины терроризируют и расстреливают без суда местное население.

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