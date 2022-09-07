Энергодар частично остался без света — СМИ | 360°

Спецоперация 07 сентября 2022, 15:41 Поделиться Telegram

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Viber Энергодар частично остался без света — СМИ ТАСС: Энергодар оказался частично обесточен Jan Baborák/Unsplash. com

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В Энергодаре прогремела серия взрывов, сообщил корреспондент ТАСС. По его информации, город частично остался без света.

По данным агентства, мобильная связь в Энергодаре работает без перебоев.

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Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий рассказал RT, что украинские военные атакуют освобожденные территории, чтобы разместить на них войска НАТО.

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«Украина потеряла для себя эти территории и людей. Они (ВСУ — прим. ред.) просто уничтожают все, что могут уничтожить», — высказался об атаках украинских военных Балицкий.

Власти Украины угрожают учителям и родителям из Энергодара, сообщили в городской администрации. По их данным, людей пытаются запугать и отговорить от посещения российских школ.

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