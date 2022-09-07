Энергодар частично остался без света — СМИ | 360°

Все новости

Подмосковье

07 сентября 2022, 22:19

Встреча с участниками трагедии в Беслане прошла в Луховицах

Спецоперация

07 сентября 2022, 22:07

Украина стала «донором» Европы. Погибших бойцов ВСУ начали разбирать на «запчасти»

Реклама

Технологии

07 сентября 2022, 21:47

Новый iPhone 14 оказался без SIM-карты

Эксклюзив

07 сентября 2022, 21:45

Энергетический кризис положит конец процветанию ЕС

Деньги

07 сентября 2022, 21:33

Пенсионерам рассказали о способах получить ипотеку

Интересное

07 сентября 2022, 21:33

Эксперт Ляхов рассказал, как правильно сушить грибы

Спорт

07 сентября 2022, 21:32

Стало известно о главных мифах о спорте

Образование

07 сентября 2022, 21:31

Депутат Чепа посоветовал студентам медицинских вузов оставаться в России

Здоровье

07 сентября 2022, 21:31

Стало известно, какие продукты снижают вероятность развития крупа у детей

Спецоперация

07 сентября 2022, 15:41

Энергодар частично остался без света — СМИ

ТАСС: Энергодар оказался частично обесточен

Читать 360tv в

В Энергодаре прогремела серия взрывов, сообщил корреспондент ТАСС. По его информации, город частично остался без света.

По данным агентства, мобильная связь в Энергодаре работает без перебоев.

Реклама

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий рассказал RT, что украинские военные атакуют освобожденные территории, чтобы разместить на них войска НАТО.

Реклама

«Украина потеряла для себя эти территории и людей. Они (ВСУ — прим. ред.) просто уничтожают все, что могут уничтожить», — высказался об атаках украинских военных Балицкий.

Власти Украины угрожают учителям и родителям из Энергодара, сообщили в городской администрации. По их данным, людей пытаются запугать и отговорить от посещения российских школ.

Специальная военная операция РФ на Украине

Обстановка в Запорожье

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама