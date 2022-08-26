Энергоатом сообщил о подключении к сети одного из блоков Запорожской АЭС

Специалисты восстановили подключение к сети одного из блоков Запорожской АЭС, сообщила украинская компания «Энергоатом». По данным энергетиков, станция уже вырабатывает энергию для нужд Украины.

«Один из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к энергосети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет», — рассказали в компании. Сотрудников атомной станции поблагодарили за оперативную работу и назвали героями, держащими «ядерную и радиационную безопасность Украины и всей Европы».

В пятницу утром компания сообщала, что от украинских сетей отключены все блоки ЗАЭС. Специалисты занялись подготовкой к подключению двух из них.

Днем глава администрации Энергодара Александр Волга заявлял, что станция работает в штатном режиме. Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию возле Запорожской АЭС. В результате обстрелов загорелся подлесок, огонь перекинулся на линии электропередач, случилось короткое замыкание. В итоге два энергоблока отключились от сети.