«Энергоатом» назвал фейком сообщения о десятках тонн урана и плутония на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС хранятся 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана. Но оператор АЭС Украины «Энергоатом» назвал эту информацию фейковой.

«На Запорожской атомной электростанции ни уран, ни плутоний, которые можно было бы использовать в военных целях, не хранились и не хранятся. А хранятся тепловыделяющие сборки, но это совсем другая история», — написал «Энергоатом» в своем Telegram-канале.

По словам компании, речь идет о ядерном топливе, которое есть на всех атомных электростанциях мира. Также украинский оператор отметил, что Запорожской АЭС есть отработанное ядерное топливо, находящееся в специальном сухом хранилище. Как заявил «Энергоатом», это топливо оже никоим образом не касается «озвученной чепухи».

Гросси заговорил о Запорожской АЭС во время дискуссии по ядерной безопасности в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Он выразил озабоченность, что на украинской атомной электростанции хранятся 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана, но у инспекторов МАГАТЭ нет к нему доступа.