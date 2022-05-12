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    12 мая 2022, 22:28

    Энергетик Громов прокомментировал приостановку транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка»

    Александр Иванов

    Энергетик Алексей Громов пояснил, что Украина прекратила транзит газа в Европу через «Сохрановку», которая находится в ЛНР, по политическим причинам, передала Pravda.Ru.

    Он пояснил, что правительство страны предложило перевести прокачку топлива на подконтрольный Украине пункт «Суджа». «Газпром» в данный момент этого сделать не может.

    «На это потребуется время и перенастройка логистики поставок», — заключил Громов.