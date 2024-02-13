Спецоперация 13 февраля 2024, 04:38 Элитный офицер ВСУ погиб в зоне СВО Владимир Рогово: российская армия ликвидировала элитного офицера ВСУ РИА «Новости»

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В зоне специальной военной операции погиб офицер сил специальных операций ВСУ Андрей Литюга с позывным Хабиб. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией», председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Ликвидирован очередной элитный ВСУшник из ССО. В зоне СВО был уничтожен офицер центра спецопераций ССО „Восток“ майор Андрей Литюга с позывным Хабиб», — написал Рогов.

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По его словам, Литюга воевал на востоке Украины на протяжении почти 10 лет. С 2014 года он участвовал в АТО в Донбассе, а осенью 2022 года командовал группой спецназа ВСУ, которая захватывала Балаклею в Харьковской области.

Ранее стало известно, что новый главком ВСУ Александр Сырский назначил своим заместителем полковника Вадима Сухаревского. Его называют военным, который сделал «первый выстрел» в конфликте на Донбассе.