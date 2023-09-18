Спецоперация 18 сентября 2023, 09:09 Элитное подразделение ВСУ в Запорожской области потребовало вывести его с поля боя Рогов: военные ВСУ из «Магуры» потребовали в Запорожье увести их с передовой Министерство обороны Украины

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Элитные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении устали и попросили командование вывести их с передовой для пополнения состава и отдыха. Такое заявление сделал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с РИА «Новости».

«Доведенные до отчаяния и находясь в состоянии, близком к панике, боевики элитной 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ „Магура“ выступили с открытым обращением с требованием вывести их с позиций на передовой и отойти в тыл для отдыха и пополнения», — сообщил он.

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По его словам, командование требовало от бригады «Магура» дойти до Крыма и там в итоге устроить «парад победы». Однако реальность оказалась совсем не такой — военные этого подразделения гибнут под селом Работино в Запорожье. Они так и не смогли прорвать первую линию обороны российской армии, констатировал Рогов.

Минобороны 17 сентября информировало о том, что подразделения ВС России на Запорожском направлении отразили атаку штурмовой группы 47-й механизированной бригады ВСУ около Работина. Также российские бойцы нанесли удар по противнику и его технике около Вербового. За сутки ВСУ потеряли до 140 своих военных.