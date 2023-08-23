23 августа 2023, 13:02
Элитная бригада ВСУ потеряла минимум 10% западной техники в ходе контрнаступления — СМИ
Forbes: украинская 82-я бригада понесла потери в технике после введения ее в бой
Элитная 82-я бригада Вооруженных сил Украины, которую киевский режим задействовал в контрнаступлении, начала терять технику. Об этом сообщил журнал Forbes.
ВСУ лишились как минимум 10% от имеющихся у них американских бронированных машин для разминирования M1132 Stryker. Наиболее вероятной причиной выхода техники из строя авторы материала назвали подрыв на минах. Подразделение начало терять вооружение сразу после переброски в зону боевых действий.
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«В любом случае 82-я дивизия уже потеряла 10% своих разминирующих Stryker», — говорится в статье.
У ВСУ наблюдаются проблемы со старым танковым парком, писали «Известия». Украинское военное руководство решило ввести в бой ресурсы, которые ранее находились в резерве, сообщал RT.
Наступление ВСУ замедлилось из-за из-за российской установки дистанционного минирования «Земледелие». Новые технологии позволили российской армии ставить минные поля на расстоянии от пяти до 15 километров.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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