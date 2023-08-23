Спецоперация 23 августа 2023, 13:02 Элитная бригада ВСУ потеряла минимум 10% западной техники в ходе контрнаступления — СМИ Forbes: украинская 82-я бригада понесла потери в технике после введения ее в бой Министерство обороны Украины

Читать 360tv в

Элитная 82-я бригада Вооруженных сил Украины, которую киевский режим задействовал в контрнаступлении, начала терять технику. Об этом сообщил журнал Forbes.

ВСУ лишились как минимум 10% от имеющихся у них американских бронированных машин для разминирования M1132 Stryker. Наиболее вероятной причиной выхода техники из строя авторы материала назвали подрыв на минах. Подразделение начало терять вооружение сразу после переброски в зону боевых действий.

Реклама

«В любом случае 82-я дивизия уже потеряла 10% своих разминирующих Stryker», — говорится в статье.

У ВСУ наблюдаются проблемы со старым танковым парком, писали «Известия». Украинское военное руководство решило ввести в бой ресурсы, которые ранее находились в резерве, сообщал RT.

Наступление ВСУ замедлилось из-за из-за российской установки дистанционного минирования «Земледелие». Новые технологии позволили российской армии ставить минные поля на расстоянии от пяти до 15 километров.