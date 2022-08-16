Елисейский дворец анонсировал переговоры Макрона и Зеленского по ситуации вокруг ЗАЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским во вторник, 16 августа. Об этом со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца сообщило агентство France Info.

Главной темой предстоящей беседы станет ситуация вокруг Запорожской АЭС, которая находится под контролем России. Станция регулярно подвергается серьезным обстрелам, что вызывает опасность ядерной катастрофы.

Накануне военно-гражданская администрация Запорожской области сообщила, что украинские войска нанесли не менее 25 ударов по территории атомной электростанции и кварталам города Энергодара. Часть снарядов упала в непосредственной близости от хранилища ядерных отходов.

Обстрелы Запорожской АЭС накануне обсудили по телефону министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В организации подчеркнули, что готовы помочь экспертам Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ) посетить Запорожскую АЭС.

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий отметил, что миссия МАГАТЭ не должна ехать через линию фронта, так как для нее серьезно повышаются риски. Он добавил, что Россия предложила безопасный маршрут.