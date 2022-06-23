Элеватор в Рубежном загорелся от обстрела ВСУ

Украинская артиллерия обстреляла Рубежное в Луганской Народной Республике. От снарядов загорелся элеватор сообщило РИА «Новости».

Элеваторный комплекс принадлежит компании «Голден Агро». Он открылся в 2020 году и рассчитан на 30 тысяч тонн зерна. Хранилища разбиты снарядами, зерно рассыпалось и почернело, а вокруг лежат металлические обломки снарядов. Несмотря на то, что обстрел был не сегодня, над элеватором стоит дым.

По словам очевидцев, ВСУ вели обстрел со стороны Лисичанска. Жители Рубежного приезжают к элеватору и набирают зерно в мешки, чтобы покормить домашних животных и приготовить себе еды.