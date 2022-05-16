Электроснабжение восстановили в Мариуполе

В Мариуполе в дома горожан вернулось электричество. Также в городе идут восстановительные работы для подачи воды. Об этом РИА «Новости» рассказала местная жительница.

Электро- и водоснабжение в городе нарушилось в середине марта. Свет в городе дали накануне, в воскресенье, 15 мая, рассказала женщина.

«Воду дали до дома, а дома еще нет. Вы знаете, мы как будто ожили. У нас же электроплиты, готовить не на чем», — отметила собеседница агентства.

Освобожденный Мариуполь постепенно восстанавливается и возвращается к жизни. На прошлой неделе уже возобновили движение первых четырех автобусных маршрутов, идет раздача воды и гуманитарной помощи, открылись два магазина.

Оставшиеся в городе жители не хотят покидать Мариуполь — даже несмотря на то, что большая часть зданий в нем разрушена. Об этом они рассказали в беседе с «360». В городе уже возобновили работы три школы. Две больницы перерегистрировались в ДНР, еще четыре подали заявки на регистрацию, рассказал глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.