Подача воды и электричества в морской порт Мариуполя будет восстановлена до конца июня, сообщил ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.

Перед возобновлением работы морского порта специалисты очистили его территорию и акваторию. Кроме того, они обезвредили порядка 12 тысяч взрывоопасных предметов, а также восстановили гидротехнические сооружения. Водо- и электроснабжение, по словам главы ДНР, будет восстановлено в течение месяца.

«До конца июня мы, уверен, справимся, в морском торговом порту появится и вода, и электроэнергия. Тогда порт уже заживет полноценной жизнью. Все, что разрушено, будет восстановлено. Нет ничего критического, что не подлежало бы восстановлению», — заявил он.

Кроме того, у республики появится собственный торговый флот. Под ее юрисдикцию перейдет часть судов в порту Мариуполя.

Ранее глава ДНР заявлял, что мариупольский порт отремонтируют и будут использовать в полном объеме. По информации RT, через него в город планируют привозить стройматериалы и технику, его задействуют также в поставках металлургической и сельскохозяйственной продукции. Первое после освобождения Мариуполя судно вышло из порта 31 мая. Им стал «Славутич» (РМ-3), груженый металлом.