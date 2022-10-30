Электричество пропало в Энергодаре после обстрела ВСУ | 360°

Спецоперация 30 октября 2022, 12:45 Электричество пропало в Энергодаре после обстрела ВСУ Глава Энергодара Волга: город остался без электричества после удара ВСУ РИА "Новости"

Читать 360tv в

В Запорожской области после удара ВСУ без света остался Энергодар. Украинские националисты атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава города Александр Волга в своем Telegram-канале.

«Сегодня боевики ВСУ нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре Энергодара, повреждены линии электропередачи», — написал он.

Реклама

Волга отметил, что специалисты уже устраняют последствия аварии и делают переключение на запасные линии. По его словам, ситуация под контролем. Энергоснабжение города в скором времени восстановят.

Реклама

Ранее член совета ВГА Запорожья Владимир Рогов заявил, что украинские военные пытались высадить десантников в районе ЗАЭС 29 октября. Утром того же дня ВС РФ ликвидировали в регионе группировку боевиков, в число которой вошли наемники из Польши и Грузии.