Электричество пропало в Энергодаре после обстрела ВСУ | 360°

30 октября 2022, 12:45
Электричество пропало в Энергодаре после обстрела ВСУ
Глава Энергодара Волга: город остался без электричества после удара ВСУ
В Запорожской области после удара ВСУ без света остался Энергодар. Украинские националисты атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава города Александр Волга в своем Telegram-канале.
«Сегодня боевики ВСУ нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре Энергодара, повреждены линии электропередачи», — написал он.
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Волга отметил, что специалисты уже устраняют последствия аварии и делают переключение на запасные линии. По его словам, ситуация под контролем. Энергоснабжение города в скором времени восстановят.
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Ранее член совета ВГА Запорожья Владимир Рогов заявил, что украинские военные пытались высадить десантников в районе ЗАЭС 29 октября. Утром того же дня ВС РФ ликвидировали в регионе группировку боевиков, в число которой вошли наемники из Польши и Грузии.
Специальная военная операция РФ на Украине
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