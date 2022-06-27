Электричество подведут к порту Мариуполя в ближайшие дни

В ближайшие дни к порту Мариуполя подведут электричество. После этого можно будет говорить о начале полномасштабной загрузки порта, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «России 24».

«Безусловно, важным является восстановление полноценной работы мариупольского морского торгового порта. Сейчас к нему практически подведена электроэнергия, остаются считаные дни, когда этот вопрос будет закрыт», — заявил Пушилин.

Ранее стало известно, что пассажирское судоходство из Мариуполя в города России могут запустить уже в 2023 году. По словам директора администрации порта в ДНР Павла Швацкого, прорабатывается вопрос организации судов в Крым и Новороссийск.

Штат порта планируют увеличить в два раза — до полутора тысяч сотрудников. В порту будут трудиться жители ДНР.

О том, что морской порт Мариуполя заработал в штатном режиме, сообщили в конце мая. Военные специалисты разминировали порт, и после этого его смогли покинуть заблокированные иностранные суда.