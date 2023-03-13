Спецоперация 13 марта 2023, 17:53 El Pais: ВСУ потеряли десятки тысяч человек в ходе боевых действий El Pais заявила о десятках тысяч погибших бойцов ВСУ

Читать 360tv в

Украинская армия лишилась уже десятка тысяч солдат. Потери вооруженных сил Украины доходят до 880 бойцов ежедневно. Об этом стало известно из материала газеты El Pais.

Несмотря на распространившуюся в СМИ информацию, вице-премьер Украины Ирина Верещук опровергла данные о нехватке военных, несмотря на огромные потери. Она добавила, что сейчас около 1000 жителей остаются в Артемовске (Бахмут — прим. ред.), где продолжаются тяжелые бои. Вице-премьер отметила, что Киев благодарен за помощь Запада, но Украине нужно еще больше оружия и боеприпасов.

Реклама

Ранее The Times рассказала об огромных потерях со стороны Украины. Как заявило британское издание, украинские медики сталкиваются с огромным уровнем потерь и тяжелыми ранениями.

Реклама

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, в свою очередь, заявил, что ВСУ скрывают свои реальные потери и делают братские могилы в воронках от артиллерии. По предварительным данным, есть пять таких захоронений, в каждом из которых может находиться по десять тел и больше.