13 марта 2023, 17:53
El Pais: ВСУ потеряли десятки тысяч человек в ходе боевых действий
El Pais заявила о десятках тысяч погибших бойцов ВСУ
Украинская армия лишилась уже десятка тысяч солдат. Потери вооруженных сил Украины доходят до 880 бойцов ежедневно. Об этом стало известно из материала газеты El Pais.
Несмотря на распространившуюся в СМИ информацию, вице-премьер Украины Ирина Верещук опровергла данные о нехватке военных, несмотря на огромные потери. Она добавила, что сейчас около 1000 жителей остаются в Артемовске (Бахмут — прим. ред.), где продолжаются тяжелые бои. Вице-премьер отметила, что Киев благодарен за помощь Запада, но Украине нужно еще больше оружия и боеприпасов.
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Ранее The Times рассказала об огромных потерях со стороны Украины. Как заявило британское издание, украинские медики сталкиваются с огромным уровнем потерь и тяжелыми ранениями.
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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, в свою очередь, заявил, что ВСУ скрывают свои реальные потери и делают братские могилы в воронках от артиллерии. По предварительным данным, есть пять таких захоронений, в каждом из которых может находиться по десять тел и больше.
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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