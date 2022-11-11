11 ноября 2022, 16:59
Экстренные службы подтвердили частичное разрушение Антоновского моста
Экстренные службы Херсонской области: два пролета Антоновского моста разрушены
Информацию о разрушении двух пролетов Антоновского моста через Днепр в Херсонской области подтвердили в экстренных службах региона. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой источник.
«Разрушены два пролета моста», — отметил собеседник агентства.
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Днем 11 ноября военный корреспондент Александр Коц обнародовал в Telegram-канале видео с двумя обрушенными пролетами моста. Журналист предположил, что конструкцию могли подорвать во время переброски российской группировки с правого берега Днепра на левый.
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В администрации Херсонской области сообщили, что мост через Днепр не был взорван. Председатель правительства региона Сергей Елисеев сказал «Интерфаксу», что переправа находится в прежнем состоянии.
Минобороны России 11 ноября сообщило, что российские вооруженные силы завершили вывод соединений с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. В ведомстве уточнили, что на правобережной части не осталось ни одной единицы военной техники. Переброску войск и перевозку мирных жителей пытались сорвать ВСУ
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