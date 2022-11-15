Спецоперация 15 ноября 2022, 18:46 Экстренные отключения света произошли в Киеве Замрук офиса президента Украины Тимошенко: в Киеве экстренно отключают свет РИА «Новости»

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После волны ударов больше всего пострадали север и центр Украины. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передали в РБК.

«В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений. „Укрэнерго“ вынуждено начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и чтобы избежать аварий в работе оборудования», — написал он.

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Эту информацию подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале. По его словам, графики стабилизационных отключений пока не действуют. Предварительно, в Киеве сидит без света минимум половина потребителей. Где не отключили свет происходят происходят сильные скачки напряжения. Люди спускаются в метро, используя его как бомбоубежище.

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Ранее в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в городе объявили воздушную тревогу. Тогда тревогу постепенно объявили по всей территории Украины. Жителей призвали не покидать укрытия.