Спецоперация 03 декабря 2022, 15:20 Экстренное отключение света произошло в Киевской и Одесской областях Unsplash

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Свет экстренно отключился в Киеве и Одесской области. Об этом сообщило РИА «Новости».

Украинский энергетический холдинг ДТЭК предупреждал об отключениях света в Киеве еще во вторник. Энергетическая компания «Укрэнерго» отметила также, что нехватка мощности в энергосистеме Украины выросла до 30%.

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«В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», — уточнили в ДТЭК «Киевские электросети».

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ДТЭК «Одесские электросети» предупреждали о возможных отключениях света в регионе в среду.

Министерство энергетики Украины сообщило 23 ноября, что все АЭС, а также многие ТЭС и ГЭС в стране оказались обесточены после обстрела российскими военными. В результате большинство местных жителей остались без электричества. На следующий день подачу света в важные объекты инфраструктуры восстановили.