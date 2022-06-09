Экспортировать зерно из ЛНР в Россию начнут по железной дороге

Аграрии Луганской Народной Республики (ЛНР) будут поставлять зерно в Россию по железной дороге. Раньше его экспортировали на автомобильном транспорте.

Первый состав уйдет 10 июня, рассказал ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько.

«Завтра исторический момент, первое зерно вагонами уедет в РФ. 50 вагонов, более трех тысяч тонн», — сказал Пронько.

Возможности автотранспорта в плане экспорта он назвал несопоставимыми с железнодорожными.

На элеваторах освобожденной части ЛНР с урожаев прошлых лет осталось порядка 300 тысяч тонн озимой пшеницы и 200 тысяч тонн подсолнечника. Мощности элеваторов заняты на 50%. Для их освобождения для будущего урожая в сутки необходимо экспортировать 120-130 вагонов с зерном.