09 июня 2022, 20:10
Экспортировать зерно из ЛНР в Россию начнут по железной дороге
Министр ЛНР Пронько: экспорт зерна в РФ пойдет по железной дороге
Аграрии Луганской Народной Республики (ЛНР) будут поставлять зерно в Россию по железной дороге. Раньше его экспортировали на автомобильном транспорте.
Первый состав уйдет 10 июня, рассказал ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько.
«Завтра исторический момент, первое зерно вагонами уедет в РФ. 50 вагонов, более трех тысяч тонн», — сказал Пронько.
Возможности автотранспорта в плане экспорта он назвал несопоставимыми с железнодорожными.
На элеваторах освобожденной части ЛНР с урожаев прошлых лет осталось порядка 300 тысяч тонн озимой пшеницы и 200 тысяч тонн подсолнечника. Мощности элеваторов заняты на 50%. Для их освобождения для будущего урожая в сутки необходимо экспортировать 120-130 вагонов с зерном.