Эксперт Соловейчик назвал отмену зерновой сделки достойным политическим ответом Украине | 360°

31 октября 2022, 21:17
Эксперт Соловейчик назвал отмену зерновой сделки достойным политическим ответом Украине
После ударов Украины по акватории российского Севастополя Россия приняла решение об отмене зерновой сделки. Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик назвал такое решение достойным политическим ответом. Об этом сообщил Runews.
Эксперт назвал правильным решение нанести удары по базе террористов в Очакове. Однако, по его словам, военного ответа в данном случае недостаточно. Необходимо применить политические меры.
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«Бандитов и их зарубежных хозяев, в данном случае, в первую очередь, британских, надо ставить на место», — пояснил Соловейчик.
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Отношения России и Украины
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