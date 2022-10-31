Эксперт Соловейчик назвал отмену зерновой сделки достойным политическим ответом Украине | 360°

Спецоперация 31 октября 2022, 21:17 Эксперт Соловейчик назвал отмену зерновой сделки достойным политическим ответом Украине

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После ударов Украины по акватории российского Севастополя Россия приняла решение об отмене зерновой сделки. Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик назвал такое решение достойным политическим ответом. Об этом сообщил Runews.

Эксперт назвал правильным решение нанести удары по базе террористов в Очакове. Однако, по его словам, военного ответа в данном случае недостаточно. Необходимо применить политические меры.

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«Бандитов и их зарубежных хозяев, в данном случае, в первую очередь, британских, надо ставить на место», — пояснил Соловейчик.

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