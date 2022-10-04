Эксперт Марочко рассказал об остановке прорыва ВСУ под Лисичанском | 360°

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Эксперт Марочко рассказал об остановке прорыва ВСУ под Лисичанском

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Бойцы Народной милиции ЛНР и российские военные смогли остановить попытки прорыва ВСУ под Лисичанском. Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко поделился подробностями данной операции. Об этом сообщила «Звезда».

По словам специалиста, наши военные применили смекалку. Они выяснили, что ВСУ формирует ударный кулак над Северском.

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Марочко подчеркнул, что бойцы позволили украинцам пройти вперед. ВСУ продвинулись в сторону Лисичанска, где российские военные открыли огонь. Военным Украины пришлось отступить.

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