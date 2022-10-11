Эксперт Кнутов: Украина не сможет включить NASAMS и IRIS-T в свою систему ПВО | 360°

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Эксперт Кнутов: Украина не сможет включить NASAMS и IRIS-T в свою систему ПВО

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Германия планирует передать Украине систему ПВО IRIS-T. Однако, по мнению военного эксперта Юрия Кнутова, страна не сможет вкючить данное оружие в систему противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщила Pravda.Ru.

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Специалист подчеркнул, что для установки такого оружия Украине потребуется выполнить ряд доработок. На это властям потребуется по меньшей мере полгода. При этом Россия способна вывести IRIS-T из строя, так как в ее арсенале присутствует противолокационные ракеты.

Оружие

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