Эксперт Кнутов: Украина не сможет включить NASAMS и IRIS-T в свою систему ПВО | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 17:47 Поделиться Telegram

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Viber Эксперт Кнутов: Украина не сможет включить NASAMS и IRIS-T в свою систему ПВО

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Германия планирует передать Украине систему ПВО IRIS-T. Однако, по мнению военного эксперта Юрия Кнутова, страна не сможет вкючить данное оружие в систему противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщила Pravda.Ru.

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Специалист подчеркнул, что для установки такого оружия Украине потребуется выполнить ряд доработок. На это властям потребуется по меньшей мере полгода. При этом Россия способна вывести IRIS-T из строя, так как в ее арсенале присутствует противолокационные ракеты.

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