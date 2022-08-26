Эксперт Кашин заявил, что Пентагон признал затяжной характер спецоперации на Украине

Пентагон принял решение активно включиться в специальную операцию на Украине. Однако подобные меры не внесут радикальных изменений. Таким мнением поделился военный эксперт, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Об этом сообщило РИА ФАН.

Власти США планируют присвоить военным действиям специальное название, а также поручить руководство ими отдельному генералу. По словам Кашина, подобное решение вряд ли негативно скажется на России. Однако подобным ходом США признали затяжной характер конфликта на Украине.

«Думаю, для американцев это означает, что они начали воспринимать противостояние на Украине как долгосрочную, возможно, даже многолетнюю операцию, со значительным вовлечением в нее американских военных», — пояснил специалист.