Эксперт Баранец заявил, что Украина не оставит без ответа референдумы о вступлении ДНР и ЛНР в состав России | 360°

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Эксперт Баранец заявил, что Украина не оставит без ответа референдумы о вступлении ДНР и ЛНР в состав России

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В ходе референдумов жители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожья и Херсонской области приняли решение вступить в состав России. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что Украина не оставит данное решение без ответа. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

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По словам специалиста, Украина лишь увеличит интенсивность боевых действий. Этому поспособствуют американские поставки вооружения на территорию страны.

Авторы:

Отношения России и Украины

Референдум в ЛНР 2022

Референдум в ДНР 2022

Референдум в Херсонской области 2022

Референдумы о присоединении к России

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