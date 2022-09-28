Эксперт Баранец заявил, что Украина не оставит без ответа референдумы о вступлении ДНР и ЛНР в состав России | 360°

Спецоперация 28 сентября 2022, 17:21 Поделиться Telegram

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Viber Эксперт Баранец заявил, что Украина не оставит без ответа референдумы о вступлении ДНР и ЛНР в состав России

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В ходе референдумов жители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожья и Херсонской области приняли решение вступить в состав России. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что Украина не оставит данное решение без ответа. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

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По словам специалиста, Украина лишь увеличит интенсивность боевых действий. Этому поспособствуют американские поставки вооружения на территорию страны.

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