Спецоперация 22 января 2024, 11:13 Экспериментальный бункер-укрытие спас шестерых российских бойцов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Экспериментальный мобильный бункер-укрытие спас от смерти шестерых российских бойцов на Донецком направлении. Об этом журналистам рассказал директор компании-разработчика «Доргеотех» Алексей Девятилов.

По данным «Газеты.ru», подразделение инженерных войск ВС России наводило переправу, начался обстрел, и солдаты спрятались в бункере. Никто не пострадал, хотя, как уточнил Девятилов, удалось соблюсти не все правила эксплуатации мобильного укрытия. Чтобы оно работало еще эффективнее, нужно было присыпать укрытие грунтом минимум на полтора метра. Впрочем, во время обстрела такой возможности не было — бойцы загнали оборудование в капонир и засыпали чем попало.

Реклама

Ранее Минобороны подробно рассказало, как российские силы освобождали село Веселое в Донецкой Народной Республике. Использовался весь арсенал стрелкового вооружения. Солдаты ВСУ сбежали, бросив убитых и раненых, некоторые сдались в плен. Село удалось освободить к 18 января.