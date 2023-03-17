17 марта 2023, 13:59
Экс-военнослужащего ВСУ задержали под Мариуполем
Росгвардия: около Мариуполя задержали экс-солдата ВСУ по подозрению в пособничестве врагу
Сотрудники Росгвардии задержали бывшего украинского военнослужащего под Мариуполем. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы российского силового ведомства. Они описали ситуацию в интервью ТАСС.
«В ходе адресных мероприятий в пригороде Мариуполя задержали бывшего военнослужащего ВСУ», — завили представители Росгвардии.
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По их словам, этого человека заподозрили в сотрудничестве с украинскими националистами. К такому выводу в ведомстве пришли после изучения оперативной информации от взаимодействующих структур ДНР. Те предположили, что задержанный мог передавать противнику координаты размещения и маршруты передвижения союзных сил.
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Помимо задержания, сотрудники правоохранительных органов провели и обыски. Они проверили неназванные жилое помещение и хозяйственные постройки. Там росгвардейцы искали оружие и взрывчатые вещества. По их словам, задержанный успел избавиться от личной военной формы, средств индивидуальной защиты и документов.
ДНР
ВСУ
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